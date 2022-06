Reunion di Benji e Fede | tanti buoni motivi per farla davvero

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Ladipotrebbe diventare realtà molto presto ma sicuramente non prima dell’estate. A ridosso della stagione estiva,rico Rossi ha già anticipato di avere un singolo all’orizzonte, da solista, mentreMascolo ha ufficializzato la rottura del fidanzamento con Bella Thorne. I due si sarebbero dovuti sposare ma l’amore è finito.trascorreva diversi mesi l’anno in America per passare più tempo possibile al fianco della sua amata, nota ed apprezzata attrice d’Oltreoceano. Adesso che i due non sono più una coppia, e scongiurata l’ipotesi del matrimonio,potrebbe tornare a trascorrere la sua vita in Italia. Ma è ancora tutto da vedere. Un motivo in più potrebbe essere sicuramente il ritorno di fiamma con il suo ex compagno di ...