Referendum 12 giugno, “mascherine fortemente raccomandate” (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Referendum e amministrative 12 giugno, per gli elettori le mascherine al seggio saranno fortemente raccomandate. È quanto si apprende da fonti del governo. “Faremo ricorso: ci sono le feste del Milan, il concerto di Vasco Rossi con 100mila persone, puoi andare dove vuoi senza mascherine e domenica, con 40 gradi, senza mascherine non ti fanno votare. E’ una follia”. Così Matteo Salvini a Mattino 5, su Canale 5, ieri. “C’è un clima di censura, un bavaglio e un furto di democrazia sui Referendum sulla giustizia che è una vergogna internazionale”, aveva aggiunto. Divisi gli esperti. “Le mascherine alle urne hanno un senso e hanno un’utilità. Sono una giusta misura di attenzione in un momento di assembramento ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) –e amministrative 12, per gli elettori leal seggio saranno. È quanto si apprende da fonti del governo. “Faremo ricorso: ci sono le feste del Milan, il concerto di Vasco Rossi con 100mila persone, puoi andare dove vuoi senzae domenica, con 40 gradi, senzanon ti fanno votare. E’ una follia”. Così Matteo Salvini a Mattino 5, su Canale 5, ieri. “C’è un clima di censura, un bavaglio e un furto di democrazia suisulla giustizia che è una vergogna internazionale”, aveva aggiunto. Divisi gli esperti. “Lealle urne hanno un senso e hanno un’utilità. Sono una giusta misura di attenzione in un momento di assembramento ...

Advertising

borghi_claudio : Questo NON VEDEVA L'ORA di uscire dalla naftalina per dire la sua. Referendum 12 giugno, Pregliasco: 'Bene obbligo… - fattoquotidiano : “Se passasse il referendum, questi arresti non si potrebbero più fare”. Antonio De Nicolo non poteva trovare occasi… - ilfoglio_it : Domenica 12 giugno si voterà per il referendum sulla giustizia, promosso da Partito radicale e Lega. Il referendum… - AusNeapel : RT @MarcoNoel19: Il 12 giugno ci sarà il referendum sulla giustizia. Non vedo l'ora di essere in cabina. Mettermi il costume e andare a far… - gianlucalibrale : RT @fattoquotidiano: “Se passasse il referendum, questi arresti non si potrebbero più fare”. Antonio De Nicolo non poteva trovare occasione… -