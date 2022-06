“Purtroppo è lei”. Danila, ritrovato il corpo della 30enne: era stata la mamma a denunciare la scomparsa (Di mercoledì 8 giugno 2022) Alla fine è stato ritrovato il corpo di Ecaterina Danila, la ragazza scomparsa nelle scorse ore alla punta del Gran Vaudala, a Ceresole Reale. La giovane, di appena 30 anni, era scomparsa domenica ed era stata la mamma a chiedere aiuto alle autorità. Ma andiamo con ordine. La 30enne, originaria della Romania, viveva a Torino nel quartiere Aurora. È stato ritrovato il corpo di Ecaterina Danila poco sotto la cima, un volo di oltre cento metri. La donna lavorava da circa un anno nella sede Amazon di Grugliasco. Sono stati i colleghi ad avvertire i familiari e la madre che si era prontamente presentata alla stazione dei carabinieri di Locana per dare l’allarme. Praticamente immediato ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Alla fine è statoildi Ecaterina, la ragazzanelle scorse ore alla punta del Gran Vaudala, a Ceresole Reale. La giovane, di appena 30 anni, eradomenica ed eralaa chiedere aiuto alle autorità. Ma andiamo con ordine. La, originariaRomania, viveva a Torino nel quartiere Aurora. È statoildi Ecaterinapoco sotto la cima, un volo di oltre cento metri. La donna lavorava da circa un anno nella sede Amazon di Grugliasco. Sono stati i colleghi ad avvertire i familiari e la madre che si era prontamente presentata alla stazione dei carabinieri di Locana per dare l’allarme. Praticamente immediato ...

