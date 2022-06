Project 50 - Dallara Story | il Signore della Formula 3

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Se il 1988 è considerato il punto d'arrivo nelle competizioni con la Scuderia Italia di1,Automobili ha consolidato la sua presenza sulle piste di tutto il mondo con altre due monoposto: le Indycar e le3. Delle prime abbiamo già parlato qui. Dopo lo sbarco negli States, nel 2010 l'Ingegnere dei due mondi entra in GP3, la categoria considerata il trampolino di lancio dei giovani talenti verso le2 e 1. Nove anni dopo, laAutomobili vince l'appalto indetto dalla FIA per la realizzazionemonoposto per il nuovo Campionato del mondo di3. Il capitolato prevedeva un compromesso tra tecnologia, prestazioni, controllo dei costi e massima. C'era da dubitarne? Sono stati accontentati. Sorella minore...

addetti ai lavori e semplici spettatori, leggende del motorsport, come Mario Andretti e Roger Penske, ma anche piloti, come il brasiliano Tony Kanaan, che ha guidato sempre e solo macchine. 'Un'auto per andare a mangiare il pesce alle Cinque Terre; e poi, senza meccanici al seguito, andare a divertirsi in pista', aveva detto Giampaolonel giorno del debutto della Stradale. È per questo che tutta l'attenzione va al pilota, unica e vera star in una tecnologia che offre a tutti le stesse possibilità di successo perché uniformata nelle prestazioni: telaio unico, quello