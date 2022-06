Per Matthew McConaughey è necessaria una legge sulle armi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo il massacro alla Robb Elementary School, l’attore texano Matthew McConaughey si è recato a Washington per la questione vendita di armi. Il premio Oscar ha definito necessaria una legge con: “Regole ragionevoli, pratiche e tattiche per la nazione, gli stati, le comunità e le scuole”. Matthew McConaughey si commuove alla Casa Bianca Alcuni stati americani, tra cui il Texas, da tempo soffrono di una legge sulla vendita di armi troppo libertina. Per questo l’intervento alla Casa Bianca del premio Oscar, può servire a smuovere sia la politica che l’opinione pubblica verso una regolamentazione. Un lungo discorso, in cui l’attore ha condiviso i dolori dei familiari delle vittime di Uvalde: Mentre onoriamo e riconosciamo le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo il massacro alla Robb Elementary School, l’attore texanosi è recato a Washington per la questione vendita di. Il premio Oscar ha definitounacon: “Regole ragionevoli, pratiche e tattiche per la nazione, gli stati, le comunità e le scuole”.si commuove alla Casa Bianca Alcuni stati americani, tra cui il Texas, da tempo soffrono di unasulla vendita ditroppo libertina. Per questo l’intervento alla Casa Bianca del premio Oscar, può servire a smuovere sia la politica che l’opinione pubblica verso una regolamentazione. Un lungo discorso, in cui l’attore ha condiviso i dolori dei familiari delle vittime di Uvalde: Mentre onoriamo e riconosciamo le ...

