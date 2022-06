Milly Carlucci, che perdita | Se ne va anche lui, disastro totale a Ballando (Di mercoledì 8 giugno 2022) Non c’è pace per Milly Carlucci. Dopo Raimondo Todaro c’è un altro doloroso addio, del tutto inaspettato: problemi seri in vista Milly Carlucci (Youtube)La regina del ballo e del pattinaggio di Rai1 non sta vivendo momenti facili. Milly Carlucci, infatti, è una delle conduttrici di punta del primo canale. I suoi programmi, sia quelli storici che i più nuovi, riescono a trovare un proprio spazio vitale e a garantirsi un buon successo anno dopo anno, edizione dopo edizione. Nelle ultime ore, però, è arrivata per lei una notizia dolorosa e difficile da mandare giù. È l’ennesimo addio di un volto storico, questa volta il colpo sarà duro da subire: ormai ha deciso, non ballerà più. Milly Carlucci, dopo Raimondo Todaro perde anche lui Samuel ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 8 giugno 2022) Non c’è pace per. Dopo Raimondo Todaro c’è un altro doloroso addio, del tutto inaspettato: problemi seri in vista(Youtube)La regina del ballo e del pattinaggio di Rai1 non sta vivendo momenti facili., infatti, è una delle conduttrici di punta del primo canale. I suoi programmi, sia quelli storici che i più nuovi, riescono a trovare un proprio spazio vitale e a garantirsi un buon successo anno dopo anno, edizione dopo edizione. Nelle ultime ore, però, è arrivata per lei una notizia dolorosa e difficile da mandare giù. È l’ennesimo addio di un volto storico, questa volta il colpo sarà duro da subire: ormai ha deciso, non ballerà più., dopo Raimondo Todaro perdelui Samuel ...

Advertising

PaoloSutera : Milly Carlucci che impara ad andare in bici. Ed è subito Ballando senza le rotelle - SerieTvserie : Ballando On The Road al via, Samuel Peron lascia il programma di Milly Carlucci? - bubinoblog : MILLY CARLUCCI IN TOUR: CERCO NUOVI TALENTI PER BALLANDO E IL CANTANTE MASCHERATO - infoitcultura : Addio a un volto storico di Ballando con le Stelle: Milly Carlucci stenta a crederci - GeryServodidio : RT @SpettacoloNews1: “Ballando on the road”: aperti i casting in giro per l’Italia - -