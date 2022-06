Migranti nelle isole contese. La provocazione turca preoccupa Atene (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il primo ministro greco KyriakosMitsotakis ha informato i leader europei sul pericolo turco, dopo l’attacco scomposto di Erdogan di qualche giorno fa. L’occasione è stata la visita ad Atene del cancelliere tedesco Olaf Scholz a cui è stata mostrata una mappa della “patria blu”, ovvero la cosiddetta area che Ankara ritiene di controllare e che si estende in gran parte del Mediterraneo orientale. I servizi sono impegnati in un’attività di monitoraggio sulle isole greche che sfiorano i confini turchi: si teme una possibile operazione turca per destabilizzare l’area. Allerta Allerta al ministero della Difesa greca per le possibili tensioni con Ankara. Il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an oltre ad una retorica sempre più incendiaria, gioca sulla concentrazione di rifugiati e Migranti sulla costa turca, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il primo ministro greco KyriakosMitsotakis ha informato i leader europei sul pericolo turco, dopo l’attacco scomposto di Erdogan di qualche giorno fa. L’occasione è stata la visita addel cancelliere tedesco Olaf Scholz a cui è stata mostrata una mappa della “patria blu”, ovvero la cosiddetta area che Ankara ritiene di controllare e che si estende in gran parte del Mediterraneo orientale. I servizi sono impegnati in un’attività di monitoraggio sullegreche che sfiorano i confini turchi: si teme una possibile operazioneper destabilizzare l’area. Allerta Allerta al ministero della Difesa greca per le possibili tensioni con Ankara. Il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an oltre ad una retorica sempre più incendiaria, gioca sulla concentrazione di rifugiati esulla costa, ...

Advertising

palabritadepape : RT @ChrisPeverieri: #CaravanaMigrante | L’ammutinamento nel carcere per migranti Siglo XXI è avvenuto per il ritardo nelle pratiche migrato… - ChrisPeverieri : #CaravanaMigrante | L’ammutinamento nel carcere per migranti Siglo XXI è avvenuto per il ritardo nelle pratiche mig… - EtoninaSer : RT @MimmoGigliotti: La #Meloni e le destre vogliono solo poveri incazzati con altri poveri. Mentre loro fanno cocktail reazionari nelle vil… - AboeldahbElrays : RT @francescatotolo: Più di 1.000 #migranti arrivati a #Lampedusa nelle ultime ore e sono già stati avvistati altri barconi in arrivo. Rico… - birriolu : RT @ilgiornale: 'Questo è territorio nostro'. Slogan e grida dei migranti africani che il 2 giugno scorso hanno occupato il lungolago del G… -