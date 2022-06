Meteo mercoledì: cede l’anticiclone, deciso calo termico e temporali. Ecco dove (Di mercoledì 8 giugno 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Il fronte che martedì sta transitando sulle regioni settentrionali scaricando piogge e temporali anche di forte intensità, è accompagnato da un flusso di correnti umide di origine atlantica che mercoledì comincerà ad abbassarsi di latitudine, erodendo il bordo superiore dell’anticiclone africano. Ne conseguirà un certo incremento dell’instabilità anche su parte del Centro-Sud, specie di giorno sulle zone interne. Nel frattempo un nuovo fronte inserito nel flusso occidentale raggiungerà il Nord Italia a partire dalle Alpi occidentali, con piogge e temporali che entro sera si estenderanno fino al Nordest. Giovedì questi scivoleranno verso sud erodendo ulteriormente l’anticiclone e generando una marcata instabilità sulle regioni centro-meridionali, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 giugno 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Il fronte che martedì sta transitando sulle regioni settentrionali scaricando piogge eanche di forte intensità, è accompagnato da un flusso di correnti umide di origine atlantica checomincerà ad abbassarsi di latitudine, erodendo il bordo superiore delafricano. Ne conseguirà un certo incremento dell’instabilità anche su parte del Centro-Sud, specie di giorno sulle zone interne. Nel frattempo un nuovo fronte inserito nel flusso occidentale raggiungerà il Nord Italia a partire dalle Alpi occidentali, con piogge eche entro sera si estenderanno fino al Nordest. Giovedì questi scivoleranno verso sud erodendo ulteriormentee generando una marcata instabilità sulle regioni centro-meridionali, ...

