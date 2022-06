Mascherine agli esami di maturità: deciderà il Tar, il Codacons ha presentato già ricorso (Di mercoledì 8 giugno 2022) Potrebbe essere deciso direttamente con sentenza il ricorso amministrativo con il quale si sollecita il Tar del Lazio a decidere se gli esami di maturità e di terza media dovranno essere sostenuti dagli studenti indossando la mascherina L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 8 giugno 2022) Potrebbe essere deciso direttamente con sentenza ilamministrativo con il quale si sollecita il Tar del Lazio a decidere se glidie di terza media dovranno essere sostenuti dstudenti indossando la mascherina L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

AlexBazzaro : È sempre piacevole vedere la presenza del Ministro Bianchi agli eventi. Disse che le mascherine avevano un valore e… - JoJoGiovi1 : RT @OrtigiaP: I medici: “Le Ffp2 possono provocare malori gravi agli anziani”. registrato in questi giorni è un caldo che ben oltre la norm… - Salvitus1 : RT @EntropicBazaar: Dire che i salari non crescono a causa della produttività, è un po' come far mettere le mascherine a scuola, iniettare… - F_Prayt : RT @LucillaMasini: Secondo molti di destra, il Governo chiede di indossare le mascherine ai seggi per disincentivare il voto. In realtà lo… - Nathan_Ortega92 : RT @LucillaMasini: Secondo molti di destra, il Governo chiede di indossare le mascherine ai seggi per disincentivare il voto. In realtà lo… -