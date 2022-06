L’Olympia Basket Comiso Under 19 esce sconfitta al Paladavolos (Di mercoledì 8 giugno 2022) Comiso – nella gara uno delle Finali Regionali Silver di categoria giocata contro il Real Basket Agrigento. Il risultato finale è di 84 a 60 per gli avversari al termine di una gara combattuta il cui ritorno si giocherà venerdì 10 giugno alle ore 20:00 presso il Pala Moncada di Porto Empedocle. I ragazzi di coach Ernesto Savarese sono stati in partita per i primi tre quarti cedendo all’ultimo quarto di fronte all’evidente superiorità della squadra avversaria. Una sconfitta che lascia senza dubbio una delusione per il mancato successo ma nello stesso tempo è tanta la soddisfazione per il risultato stagionale raggiunto con grande merito. A tal proposito la Dirigenza, nel rivolgere un plauso al lavoro compiuto da staff tecnico e giocatori, ha sottolineato come questo risultato sia stato ottenuto da una squadra che registrava ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 8 giugno 2022)– nella gara uno delle Finali Regionali Silver di categoria giocata contro il RealAgrigento. Il risultato finale è di 84 a 60 per gli avversari al termine di una gara combattuta il cui ritorno si giocherà venerdì 10 giugno alle ore 20:00 presso il Pala Moncada di Porto Empedocle. I ragazzi di coach Ernesto Savarese sono stati in partita per i primi tre quarti cedendo all’ultimo quarto di fronte all’evidente superiorità della squadra avversaria. Unache lascia senza dubbio una delusione per il mancato successo ma nello stesso tempo è tanta la soddisfazione per il risultato stagionale raggiunto con grande merito. A tal proposito la Dirigenza, nel rivolgere un plauso al lavoro compiuto da staff tecnico e giocatori, ha sottolineato come questo risultato sia stato ottenuto da una squadra che registrava ...

Advertising

siciliabasket : L’Olympia Basket Comiso Under 19 esce sconfitta al Paladavolos nella gara uno delle Finali Regionali Silver di cate… - giannigosta : L’Olympia Basket approda in serie D - NewsCronacaCE : L'Olympia Baske in serie D -