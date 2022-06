LIVE Sonego-Struff 7-6 (2) 3-4, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: match sospeso per pioggia (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:53 La nostra DIRETTA LIVE si interrompe momentaneamente cui, riprenderà nel momento in cui la pioggia smetterà di cadere. 16:52 Purtroppo le previsioni non sono delle migliori, bisogna aspettare per capire se si potrà continuare questo pomeriggio. 16:50 Purtroppo è arrivata la pioggia prevista, match sospeso. 3-4 Non passa la risposta di dritto. 15-40 Risposta di rovescio vincente di Sonego. 0-40 Lungo il lob di Sonego. 0-30 Prima ad uscire. 0-15 Back profondo di Struff. 3-3 Difende bene la rete l’azzurro! 40-15 Ottima prima al corpo. 30-15 Gran dritto in controbalzo di Sonego, poi il rovescio di Struff muore in rete. 15-15 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:53 La nostrasi interrompe momentaneamente cui, riprenderà nel momento in cui lasmetterà di cadere. 16:52 Purtroppo le previsioni non sono delle migliori, bisogna aspettare per capire se si potrà continuare questo pomeriggio. 16:50 Purtroppo è arrivata laprevista,. 3-4 Non passa la risposta di dritto. 15-40 Risposta di rovescio vincente di. 0-40 Lungo il lob di. 0-30 Prima ad uscire. 0-15 Back profondo di. 3-3 Difende bene la rete l’azzurro! 40-15 Ottima prima al corpo. 30-15 Gran dritto in controbalzo di, poi il rovescio dimuore in rete. 15-15 ...

