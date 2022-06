LIVE Berrettini-Albot 3-0, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: break immediato per Matteo (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio al corpo per Albot. GAME Berrettini, 3-0. Altra ottima battuta dell’azzurro, che chiude con lo smash. I segnali mostrati fino ad ora sono incoraggianti, al netto del valore dell’avversario. 40-15 Arriva il martello! Servizio centrale e dritto inside out con i piedi dentro al campo. Due palle per il 3-0. 30-15 Difesona di Albot, che arriva su un gran chop di Matteo e approfitta di una mobilità dell’azzurro ancora da configurare. 30-0 Buon dritto in controbalzo di Matteo, Albot prova ad uscirne con il dropshot che termina in rete. 15-0 Ace per Matteo, secondo del suo match. break Berrettini, 2-0! Servizio centrale e rovescio di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio al corpo per. GAME, 3-0. Altra ottima battuta dell’azzurro, che chiude con lo smash. I segnali mostrati fino ad ora sono incoraggianti, al netto del valore dell’avversario. 40-15 Arriva il martello! Servizio centrale e dritto inside out con i piedi dentro al campo. Due palle per il 3-0. 30-15 Difesona di, che arriva su un gran chop die approfitta di una mobilità dell’azzurro ancora da configurare. 30-0 Buon dritto in controbalzo diprova ad uscirne con il dropshot che termina in rete. 15-0 Ace per, secondo del suo match., 2-0! Servizio centrale e rovescio di ...

