Letta e il 'mea culpa' per le scelte di Renzi: "Che sbaglio 5 anni fa scegliere l'autosufficenza' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu (Adnkronos) - "Da quando ho preso il testimone da Zingaretti abbiamo portato avanti una strategia politica molto chiara. Alle amministrative di 5 anni fa siamo andati sulla base di una scelta del Pd che contestai allora e che contesto adesso. Cinque anni fa scegliemmo l'autossufficienza e l'isolamento pensando che da soli eravamo più bravi e più forti". Nel corso di un comizio a La Spezia in vista delle amministrative di domenica prossima, Enrico Letta è tornato sulla linea del Pd guidato da Matteo Renzi per sottolineare che oggi il 'suo' Pd sta andando in una direzione decisamente opposta. "Un grande partito di popolo come il Pd sa dire quando ha sbagliato, abbiamo oggi imparato la lezione di allora e capito che l'autosufficienza e l'isolamento in politica non pagano mai -ha spiegato il segretario del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu (Adnkronos) - "Da quando ho preso il testimone da Zingaretti abbiamo portato avanti una strategia politica molto chiara. Alle amministrative di 5fa siamo andati sulla base di una scelta del Pd che contestai allora e che contesto adesso. Cinquefa scegliemmo l'autossufficienza e l'isolamento pensando che da soli eravamo più bravi e più forti". Nel corso di un comizio a La Spezia in vista delle amministrative di domenica prossima, Enricoè tornato sulla linea del Pd guidato da Matteoper sottolineare che oggi il 'suo' Pd sta andando in una direzione decisamente opposta. "Un grande partito di popolo come il Pd sa dire quando ha sbagliato, abbiamo oggi imparato la lezione di allora e capito che l'autosufficienza e l'isolamento in politica non pagano mai -ha spiegato il segretario del ...

Advertising

italiaserait : Letta e il ‘mea culpa’ per le scelte di Renzi: “Che sbaglio 5 anni fa scegliere l’autosufficenza’ - LocalPage3 : Letta e il 'mea culpa' per le scelte di Renzi: 'Che sbaglio 5 anni fa scegliere l'autosufficenza'… - TV7Benevento : Letta e il 'mea culpa' per le scelte di Renzi: 'Che sbaglio 5 anni fa scegliere l'autosufficenza' -… - _diana87 : Sono passati 2 giorni e ancora sparlate di Carlos Sainz, ma quanto lo soffrite questo pilota. Magari date una let… -