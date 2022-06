LC | De Gregorio | Zevi spieghi come ottenere residenza ad abusivi

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – “La Regione revoca finanziamento di 59 mln a comune dato nel 2005 su piano casa perché non speso. Ater con buco a 1 mld per colpa dei morosi. Campidoglio concede residenze a occupanti. Ora Tobiavada allo sportello eadottenerla”. Così in un tweet la capogruppo della Lista Calenda in Campidoglio Flavia De. (Agenzia Dire)