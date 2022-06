Il primo video? Dedicato ai suoi fan, Un un giorno 7,4 milioni di follower e 13 milioni di visualizzazioni (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo la vittoria della causa per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard, Johnny Depp riparte dai social. L’attore ha aperto un suo profilo su TikTok. E il primo video condiviso è un ringraziamento accorato a tutti i suoi fan che non l’hanno mai abbandonato negli anni più buoi della sua vita personale e professionale. «Non mi ha spinto dalle scale». Kate Moss testimonia in favore di Johnny Depp X ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo la vittoria della causa per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard, Johnny Depp riparte dai social. L’attore ha aperto un suo profilo su TikTok. E ilcondiviso è un ringraziamento accorato a tutti ifan che non l’hanno mai abbandonato negli anni più buoi della sua vita personale e professionale. «Non mi ha spinto dalle scale». Kate Moss testimonia in favore di Johnny Depp X ...

Advertising

teatrolafenice : Nasceva oggi nel 1671 Tomaso Albinoni, compositore e violinista di cui ascoltiamo il celeberrimo Adagio in Sol, ass… - gippu1 : E il vincitore fu #Ronaldo, che arrivò per primo sul pallone con la punta del piede prima di essere abbattuto a ten… - mengonimarco : Dedicato a chi vuole sentirsi libero ballando e a chi invece la musica la ascolta concentrato in cuffia muovendo la… - Francio_de_Roma : Le Pillole der Francio#1 Nuovo video su youtube, primo episodio de 'Le Pillole der Francio'. Si parla di #Udinese,… - AssuJunie : RT @ITAMOAstream: La vincitrice del primo duello della 2ª fase, che andrà in semifinale è la performance di #GOOD_BOY_GONE_BAD di 1theKILLP… -