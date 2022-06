Gruppo Locauto | Raffaella Tavazza nominata chief executive officer

(Di mercoledì 8 giugno 2022) - In occasione del kick - off aziendale di, tenutosi a Marina di Ugento, in Salento, è stata annunciata la nomina didel. Nella sua ...

In occasione del kick-off aziendale di Locauto, tenutosi a Marina di Ugento, in Salento, è stata annunciata la nomina di Raffaella Tavazza a chief executive officer del Gruppo Locauto. Nella sua nuova veste acquisisce la piena responsabilità nella gestione di tutte le aree di business del gruppo, tracciandone le linee guida operative per lo sviluppo dei prossimi anni.