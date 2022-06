Gli oceani sono anche una nostra responsabilità (Di mercoledì 8 giugno 2022) I nostri oceani, di cui oggi si celebra la giornata mondiale, sono malati. Il morbo che li affligge ha un nome tanto semplice quanto è difficile da estirpare: la plastica. Le stime più recenti, sono tutt’altro che confortanti: circa l’80% dei rifiuti in plastica che produciamo finiscono in mare, siano essi macroplastiche, per esempio gli oggetti monouso, o microplastiche, rifiuti provenienti dall’erosione di tessuti, pneumatici o, addirittura, lavori edili. Per provare a limitare l’afflusso di plastica negli oceani, a Maggio scorso il governo italiano ha approvato la legge Salvamare. Essa prevede, tra le altre cose, la possibilità per i pescatori di portare a riva i rifiuti che intercettano in mare, il reato di trasporto illecito di rifiuti in questa fattispecie è caduto, e l’installazione di barriere ... Leggi su zon (Di mercoledì 8 giugno 2022) I nostri, di cui oggi si celebra la giornata mondiale,malati. Il morbo che li affligge ha un nome tanto semplice quanto è difficile da estirpare: la plastica. Le stime più recenti,tutt’altro che confortanti: circa l’80% dei rifiuti in plastica che produciamo finiscono in mare, siano essi macroplastiche, per esempio gli oggetti monouso, o microplastiche, rifiuti provenienti dall’erosione di tessuti, pneumatici o, addirittura, lavori edili. Per provare a limitare l’afflusso di plastica negli, a Maggio scorso il governo italiano ha approvato la legge Salvamare. Essa prevede, tra le altre cose, la possibilità per i pescatori di portare a riva i rifiuti che intercettano in mare, il reato di trasporto illecito di rifiuti in questa fattispecie è caduto, e l’installazione di barriere ...

