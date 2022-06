Fit for 55 - Il Parlamento europeo approva il bando delle endotermiche

Advertising

arrigoni_paolo : Oggi il Parlamento europeo voterà il pacchetto 'Fit For 55' proposto dalla Commissione #UE. Attenzione all'addio fo… - ignaziocorrao : Il gruppo popolare, in alleanza con l’estrema #destra di conservatori e sovranisti, punta a bloccare o annacquare i… - fabiospes1 : Il Parlamento Ue mette ai voti il pensionamento del motore a benzina entro il 2035. Sarà lotta all'ultimo voto per… - GiorgiaMeloni : Figuraccia di Letta. Da giorni accusa FDI: se non votate in Europa il pacchetto “Fit for 55” siete contro l'ambient… - Wendy65872240 : @LiaQuartapelle Perché non la racconti tutta come si deve? I no sono arrivati anche da Verdi e Socialisti che riten… -

Il Foglio

Giornata di tensioni a Strasburgo, con la "maggioranza Ursula" che vacilla sul pacchetto- 55 La "maggioranza Ursula", l'intesa europeista fra Ppe, socialisti e liberali, rischia di uscire ancora più incrinata dalla plenaria dell'Europarlamento di oggi. Gli eurodeputati stanno ...'Grave battuta d'arresto del piano europeo55 contro il cambiamento climatico provocata dai partiti della destra italiana che ne hanno stravolto l'impianto ottenendo di bloccarne l'approvazione. Noi andremo avanti sugli obiettivi di ... Fit for 55, oggi a Strasburgo si decide (anche) il futuro della Motor Valley di Modena