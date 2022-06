Fabrizio Corona pronto a sposarsi: Sara Barbieri ha detto si (Di mercoledì 8 giugno 2022) Da qualche mese Fabrizio Corona ha una nuova compagna con la quale si mostra spesso sui social ( o meglio si mostrava prima che il suo profilo instagram fosse chiuso). Oggi dell’imprenditore si parla sull’ultimo numero della rivista Chi, che in anteprima rivela che Fabrizio Corona fa sul serio ed è pronto a sposarsi, per la seconda volta, dopo il matrimonio con Nina Moric. Secondo quanto si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, l’incontro con Sara Barbieri gli ha cambiato la vita e insieme a lei sogna un futuro. I due si sono incontrati circa un anno e mezzo fa e la storia d’amore sembra procedere a gonfie vele. Di questa relazione e dei progetti per il futuro, Corona ha parlato con i giornalisti della rivista Chi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 8 giugno 2022) Da qualche meseha una nuova compagna con la quale si mostra spesso sui social ( o meglio si mostrava prima che il suo profilo instagram fosse chiuso). Oggi dell’imprenditore si parla sull’ultimo numero della rivista Chi, che in anteprima rivela chefa sul serio ed è, per la seconda volta, dopo il matrimonio con Nina Moric. Secondo quanto si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, l’incontro congli ha cambiato la vita e insieme a lei sogna un futuro. I due si sono incontrati circa un anno e mezzo fa e la storia d’amore sembra procedere a gonfie vele. Di questa relazione e dei progetti per il futuro,ha parlato con i giornalisti della rivista Chi ...

