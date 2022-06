F1, Binotto: “Ferrari tornata competitiva, ma vincere il titolo è a un altro livello” (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Come abbiamo fatto? Non è tanto una questione tecnica, non dipende dal fatto che abbiamo cambiato il motore o migliorato la nostra aerodinamica, tutto questo è solo la conseguenza. È una questione di squadra: dal 2017 in poi gli sforzi sono stati rivolti nel costruire, passo dopo passo, la squadra giusta. E con la squadra giusta puoi centrare gli obiettivi. Come squadra avevamo già dimostrato di avere un buon livello di creatività e di essere capaci di interpretare le nuove regole. Avevamo creato una buona macchina a livello di concept e di idea, tanto che negli anni successivi altri team hanno copiato le nostre soluzioni”. In una lunga intervista concessa alla BBC, il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha affrontato tanti temi, tra cui la rinascita del Cavallino in questa stagione del Mondiale, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Come abbiamo fatto? Non è tanto una questione tecnica, non dipende dal fatto che abbiamo cambiato il motore o migliorato la nostra aerodinamica, tutto questo è solo la conseguenza. È una questione di squadra: dal 2017 in poi gli sforzi sono stati rivolti nel costruire, passo dopo passo, la squadra giusta. E con la squadra giusta puoi centrare gli obiettivi. Come squadra avevamo già dimostrato di avere un buondi creatività e di essere capaci di interpretare le nuove regole. Avevamo creato una buona macchina adi concept e di idea, tanto che negli anni successivi altri team hanno copiato le nostre soluzioni”. In una lunga intervista concessa alla BBC, il team principal della, Mattia, ha affrontato tanti temi, tra cui la rinascita del Cavallino in questa stagione del Mondiale, ...

