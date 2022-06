"Cosa accadrà a settembre e ottobre": Tremonti-choc, la democrazia è in pericolo? (Di mercoledì 8 giugno 2022) A Stasera Italia sale in cattedra Giulio Tremonti. Siamo al talk-show di approfondimento politico condotto da Babrara Palombelli su Rete 4 dove, nella puntata di mercoledì 7 giugno, una parentesi è dedicata alle polemiche relative ai "filo-Putin", alle liste pubblicate dal Corriere della Sera e che hanno scatenato una grande polemica con nomi e cognomi di chi volterebbe le spalle all'Ucraina. E interpellato sul punto, Tremonti dice chiaro e tondo che, a suo giudizio, non dovremmo preoccuparci di questa vicenda. Ma di qualCosa di ben più pericoloso, temibile e insidioso. "Detto francamente credo che abbiamo altri problemi. Credo. Andiamo verso una stagione difficile, verso un settembre-ottobre dominato dall'inflazione. E l'inflazione è come è stata la pandemia ma colpisce ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) A Stasera Italia sale in cattedra Giulio. Siamo al talk-show di approfondimento politico condotto da Babrara Palombelli su Rete 4 dove, nella puntata di mercoledì 7 giugno, una parentesi è dedicata alle polemiche relative ai "filo-Putin", alle liste pubblicate dal Corriere della Sera e che hanno scatenato una grande polemica con nomi e cognomi di chi volterebbe le spalle all'Ucraina. E interpellato sul punto,dice chiaro e tondo che, a suo giudizio, non dovremmo preoccuparci di questa vicenda. Ma di qualdi ben piùso, temibile e insidioso. "Detto francamente credo che abbiamo altri problemi. Credo. Andiamo verso una stagione difficile, verso undominato dall'inflazione. E l'inflazione è come è stata la pandemia ma colpisce ...

Advertising

SkySport : Napoli, Koulibaly: 'Non so cosa accadrà nel mio futuro' #SkySport #Napoli #Koulibaly #Calciomercato - LiaCapizzi : 'Non so cosa accadrà nel futuro, ma io continuerò a provarci', Nadal Et voilà. Il Guerriero. Per il ritiro c'è anc… - angrypomerian_ : una cosa che vorrei tanto fare in estate è stare sul balcone di casa mia con quella persona speciale mangiare cibo… - GiorgiaPremier : RT @GuidoCrosetto: Ogni viaggio con Trenitalia è un’avventura piena di suspence: cosa accadrà questa volta? Oggi, dopo poco meno di un’ora… - Danieleamici02 : @ollycaly Prima o poi accadrà questa cosa... -