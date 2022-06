Come pagare i giornalisti se nessuno legge i giornali? (Di mercoledì 8 giugno 2022) In queste ore DataMediaHub ha pubblicato i dati relativi alla readership dei quotidiani locali italiani partendo dalla base di rilevazioni Audipress. L’analisi che ne emerge è – purtroppo – impietosa: dal 2014 ad oggi i quotidiani locali hanno perso mediamente un terzo dei lettori. Il 3% di questo 33% circa è stato perso solo nell’ultimo anno. L’indicatore dei quotidiani locali è di fatto emblematico perché – per molti versi – è un’economia più “pura” rispetto a quella dei big italiani del settore, contaminati da altri indotti in cerca di una salvezza difficile ma non impossibile da raggiungere. Il quotidiano locale, quello che racconta la notizia del territorio che i generalisti non hanno, vive della comunità, della città e del desiderio di informarsi del cittadino su ciò che ha direttamente intorno. Questi cittadini erano – stando alla puntuale sintesi di DataMediaHub – 12 ... Leggi su fmag (Di mercoledì 8 giugno 2022) In queste ore DataMediaHub ha pubblicato i dati relativi alla readership dei quotidiani locali italiani partendo dalla base di rilevazioni Audipress. L’analisi che ne emerge è – purtroppo – impietosa: dal 2014 ad oggi i quotidiani locali hanno perso mediamente un terzo dei lettori. Il 3% di questo 33% circa è stato perso solo nell’ultimo anno. L’indicatore dei quotidiani locali è di fatto emblematico perché – per molti versi – è un’economia più “pura” rispetto a quella dei big italiani del settore, contaminati da altri indotti in cerca di una salvezza difficile ma non impossibile da raggiungere. Il quotidiano locale, quello che racconta la notizia del territorio che i generalisti non hanno, vive della comunità, della città e del desiderio di informarsi del cittadino su ciò che ha direttamente intorno. Questi cittadini erano – stando alla puntuale sintesi di DataMediaHub – 12 ...

