Christian Milone, il noto chef in coma farmacologico dopo un grave incidente (Di mercoledì 8 giugno 2022) È ricoverato in come farmacologico nel reparto di rianimazione del Cto di Torino. Il noto chef Christian Milone ha avuto un grave incidente mentre si trovava in bicicletta sulla provinciale 129 di Pinerolo. Lì, lo scontro con un'auto. I carabinieri stanno indagando sulle dinamiche dell'impatto avvenuto la mattina del 6 giugno. Milone ha 43 anni e una stella Michelin (dal 2006) alla trattoria Zappatori di Pinerolo. Non solo, il43enne ha anche un ristorante a Torino. La bici? Non solo un modo per spostarsi per lui che in passato è stato ciclista professionista. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

