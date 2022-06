Carmen Russo omaggia Raffaella Carrà, arriva ‘Tuca Tuca Remix’ (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Carmen Russo omaggia Raffaella Carrà. Quando manca poco meno di un mese al primo anniversario della morte dell’iconica star televisiva e musicale, da venerdì 10 giugno per l’etichetta Clodio Music esce ‘Tuca Tuca Remix’ interpretato appunto da Carmen Russo. Era un’Italia molto diversa quella del 1971, data in cui durante Canzonissima, Raffaella Carrà con la complicità di Enzo Paolo Turchi (il marito di Carmen Russo, ndr.), rivoluzionarono letteralmente il sabato sera televisivo e magnetizzarono l’Italia intera con il Tuca Tuca. Da quel momento vennero infranti molti tabù e il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) –. Quando manca poco meno di un mese al primo anniversario della morte dell’iconica star televisiva e musicale, da venerdì 10 giugno per l’etichetta Clodio Music esceinterpretato appunto da. Era un’Italia molto diversa quella del 1971, data in cui durante Canzonissima,con la complicità di Enzo Paolo Turchi (il marito di, ndr.), rivoluzionarono letteralmente il sabato sera televisivo e magnetizzarono l’Italia intera con il. Da quel momento vennero infranti molti tabù e il ...

