Carceri | sequestrati telefoni | droga e coltelli in Irpinia

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sei microni cellulari, sostanze stupefacenti, soprattutto hashish, e ancherudimentali ricavati da utensili e oggetti in uso ai detenuti, sono statinel carcere di Ariano irpino, in provincia di Avellino. Lo rende noto il consigliere nazionale dell’Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria (Uspp), Maurizio De Fazio. Le perquisizioni sono state disposte dopo un sopralluogo straordinario eseguito dagli uomini della Penitenziaria su decisione della direttrice della casa di reclusione Maria Rosaria Casaburo. Il carcere di Ariano Irpino (Avellino), aperto nella seconda metà degli anni Settanta, ospita duecento detenuti su trecento posti disponibili a causa della inagibilità di alcune strutture ormai fatiscenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

