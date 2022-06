Buon compleanno Nancy Sinatra, Sergio Staino… (Di mercoledì 8 giugno 2022) …Sonia Braga, Giovanna Sanna, Mario Ielpo, Marco Scibona, Valentina Loiero, Gennaro Iezzo, Edoardo Rixi, Vincenzo Santoruvo, Javier Mascherano, Cristina Coletta, Giampietro Perrulli, Federico Benetti, Elena Tonetta, Samuele Montagna, Eleonora Zanetti… Oggi 8 giugno compiono gli anni: Poldo Bendandi, attore; Egidio Caporello, vescovo; Enzo Erminero, politico; Edda Ferronao, attrice; Angelo Amato, cardinale; Nancy Sinatra, cantante, attrice; Sergio Staino, disegnatore, fumettista, regista; Ugo Maria Morosi, attore, doppiatore; Franco Acampora, attore; Gioacchino Caracausi, ex sollevatore; Paola Goisis, politica; Sandra Landi, saggista, scrittrice; Luigi Antonio Secco, vescovo; Sonia Braga, attrice; Nino de Vita, poeta, scrittore; Paola Comencini, scenografa, costumista; Sonia Gigliola Conti, cantante; Paul Hildgartner, ex slittinista; ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 giugno 2022) …Sonia Braga, Giovanna Sanna, Mario Ielpo, Marco Scibona, Valentina Loiero, Gennaro Iezzo, Edoardo Rixi, Vincenzo Santoruvo, Javier Mascherano, Cristina Coletta, Giampietro Perrulli, Federico Benetti, Elena Tonetta, Samuele Montagna, Eleonora Zanetti… Oggi 8 giugno compiono gli anni: Poldo Bendandi, attore; Egidio Caporello, vescovo; Enzo Erminero, politico; Edda Ferronao, attrice; Angelo Amato, cardinale;, cantante, attrice;Staino, disegnatore, fumettista, regista; Ugo Maria Morosi, attore, doppiatore; Franco Acampora, attore; Gioacchino Caracausi, ex sollevatore; Paola Goisis, politica; Sandra Landi, saggista, scrittrice; Luigi Antonio Secco, vescovo; Sonia Braga, attrice; Nino de Vita, poeta, scrittore; Paola Comencini, scenografa, costumista; Sonia Gigliola Conti, cantante; Paul Hildgartner, ex slittinista; ...

Advertising

acmilan : ?? Marcos Cafu, still going as strong as ever at 52! ?? ?? Uno dei sorrisi più belli mai visti a San Siro: buon comp… - OfficialASRoma : ?? Buon compleanno, @officialcafu ???? #ASRoma - UEFAcom_it : Buon compleanno, AS Roma ?? ?? ?? #AccaddeOggi nel 1927: viene fondata la Roma ?? #UECL | @OfficialASRoma - martinaponzo86 : @ylepass899 Buon compleanno ?? - CocchiaraEnza : @jadestehe Buon compleanno alla nostra bellissima ITALIANA???????????????????????????????????????????????????????????????????????? -