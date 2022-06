Bombe d’acqua, trombe d’aria e chicchi di grandine come nocciole: la regione in ginocchio (Di mercoledì 8 giugno 2022) Maltempo in Puglia, nubifragi, allegamenti e trombe d’aria. Scrive Tarantini time Quotidiano come a Montemesola (Taranto) come un forte temporale si sia abbattuto intorno alle 15.00, a seguito del quale l’asfalto è stato letteralmente coperto da chicchi di grandine piuttosto grandi. chicchi di grandine grandi quanto una nocciola. Le temperature sono calate di circa 10°C e le previsioni meteo parlano di temporali fino a venerdì. Una tromba d’aria si è sviluppata nelle campagne di Novoli nei pressi di una cava. Il fenomeno atmosferico, concomitante al maltempo che si è abbattuto in tutto il Salento nelle ultime ore, è stato avvistato da alcuni operai che stavano lavorando a bordo di mezzi pesanti e ripreso con un telefono. Maltempo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Maltempo in Puglia, nubifragi, allegamenti e. Scrive Tarantini time Quotidianoa Montemesola (Taranto)un forte temporale si sia abbattuto intorno alle 15.00, a seguito del quale l’asfalto è stato letteralmente coperto dadipiuttosto grandi.digrandi quanto una nocciola. Le temperature sono calate di circa 10°C e le previsioni meteo parlano di temporali fino a venerdì. Una trombasi è sviluppata nelle campagne di Novoli nei pressi di una cava. Il fenomeno atmosferico, concomitante al maltempo che si è abbattuto in tutto il Salento nelle ultime ore, è stato avvistato da alcuni operai che stavano lavorando a bordo di mezzi pesanti e ripreso con un telefono. Maltempo ...

