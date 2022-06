Bernardeschi pronto a vestire la maglia del Napoli (Di mercoledì 8 giugno 2022) Negli ultimi giorni si stanno facendo sempre più insistenti e concrete le voci sul possibile approdo al Napoli di Federico Bernardeschi. L’esterno d’attacco ex Juventus, dopo il suo addio a parametro zero, è ad un passo nel vestire la maglia azzurra. Alcune settimane fa persino il presidente Aurelio De Laurentiis aveva reso noto l’interesse per il calciatore. A quanto pare, ad oggi, sarebbero da limare solo gli ultimi dettagli per concludere l’accordo con il 28enne che andrà a sostituire sulla fascia destra uno tra Lozano e Politano, (con più probabilità l’italiano, che avrebbe chiesto al club la cessione considerato il poco spazio di gioco concessogli dal tecnico Spalletti. Stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione in onda su Sky Sport ‘Calciomercato – ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Negli ultimi giorni si stanno facendo sempre più insistenti e concrete le voci sul possibile approdo aldi Federico. L’esterno d’attacco ex Juventus, dopo il suo addio a parametro zero, è ad un passo nellaazzurra. Alcune settimane fa persino il presidente Aurelio De Laurentiis aveva reso noto l’interesse per il calciatore. A quanto pare, ad oggi, sarebbero da limare solo gli ultimi dettagli per concludere l’accordo con il 28enne che andrà a sostituire sulla fascia destra uno tra Lozano e Politano, (con più probabilità l’italiano, che avrebbe chiesto al club la cessione considerato il poco spazio di gioco concessogli dal tecnico Spalletti. Stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione in onda su Sky Sport ‘Calciomercato – ...

