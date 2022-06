Annuncio di Costa: il 15 giugno stop alle mascherine al chiuso (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - "Il 15 giugno credo che andremo a rimuovere le ultime misure restrittive ancora in essere come l'utilizzo delle mascherine al chiuso". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite a 'Radio anch'io': "Credo che ci siano le condizioni", ha aggiunto il sottosegretario. "Confidiamo di avere in autunno un vaccino aggiornato anche sulle varianti. La ricerca sta continuando a lavorare per avere strumenti nuovi su terapie e vaccini. È ragionevole pensare che in autunno ci possano essere vaccini aggiornati", ha aggiunto. Continua a scendere la curva dei ricoveri Covid negli ospedali. Il trend di calo sembra essersi ormai consolidato da oltre un mese: per la quinta settimana consecutiva, infatti, diminuisce il numero di pazienti ricoverati nelle aree Covid, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - "Il 15credo che andremo a rimuovere le ultime misure restrittive ancora in essere come l'utilizzo delleal". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea, ospite a 'Radio anch'io': "Credo che ci siano le condizioni", ha aggiunto il sottosegretario. "Confidiamo di avere in autunno un vaccino aggiornato anche sulle varianti. La ricerca sta continuando a lavorare per avere strumenti nuovi su terapie e vaccini. È ragionevole pensare che in autunno ci possano essere vaccini aggiornati", ha aggiunto. Continua a scendere la curva dei ricoveri Covid negli ospedali. Il trend di calo sembra essersi ormai consolidato da oltre un mese: per la quinta settimana consecutiva, infatti, diminuisce il numero di pazienti ricoverati nelle aree Covid, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie ...

Le 5 mete speciali in camper per le vacanze 2022 In occasione dell'annuncio della propria presenza al prossimo Salone del Camper di Parma durante l'ultima convention ... i clienti che si sono rivolti agli associati Assocamp consigliano la costa di ...