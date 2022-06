Ambra Angiolini e Fedez? Quei due | l' indiscrezione scatena un terremoto | girano strane voci

Advertising

AdriJuve64 : Quando un tag vale più di mille parole ?????????? X Factor, «scontri infuocati tra Fedez e Ambra Angiolini»: le indiscr… - imfrans_ : Ma della F pesante di Ambra Angiolini ne vogliamo parlare - ParliamoDiNews : XFactor, subito frizioni tra Fedez e Ambra Angiolini ? Ecco l’indiscrezione | MondoTV 24 #ambraangiolini #fedez… - chefastidioo_ : Ma che ci azzecca Ambra Angiolini con X FACTOR? - leggoit : X Factor, «scontri infuocati tra Fedez e Ambra Angiolini»: le indiscrezioni dal dietro le quinte -

Pubblicato il 8 Giugno, 2022 Primi colpi di scena nella nuova edizione di X Factor . Trae Fedez , due dei componenti della giuria, sembra che non sia scattato alcun feeling e sono palesi le 'visioni diverse' riguardo ad alcuni argomenti che li hanno portati allo scontro. ..."Sono iniziate le riprese della nuova edizione di X Factor. In giura Fedez,, Rkomi e Dargen D'Amico, che hanno già iniziato a postare i fuori onda delle registrazioni. Ma c'è un particolare: Fedez non tagga mai la, al contrario di Rkomi e Dargen D'...I nomi dei giurati di X Factor sono usciti e le audizioni son partite. Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D'Amico sono pronti a formare le prorpie "squadre" e tra un ascolto ...Tags: Ambra Angiolini Chiara Ferragni Dargen D'Amico Fedez Rkomi X factor 2022 Le audizioni di X Factor sono iniziate da meno di una settimana ma, stando ad alcune indiscrezioni, non sembra filare ...