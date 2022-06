Women’s Tour 2022: Lorena Wiebes non sbaglia e domina la seconda tappa, battuta Barbara Guarischi (Di martedì 7 giugno 2022) Con un arrivo meno rischioso rispetto a quello di ieri diventa tutto più facile. Questa volta non sbaglia Lorena Wiebes, anzi, domina in lungo e in largo: l’olandese si prende la rivincita nella seconda tappa del Women’s Tour 2022 e coglie la vittoria numero nove in stagione. Prettamente pianeggiante anche la seconda frazione della corsa a tappe britannica: 92,1 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Harlow. Pochi dubbi sulla volata conclusivi, ancor meno sulla vittoria della già citata Wiebes: l’olandese della DSM è riuscita ad imporsi praticamente per distacco, dando un paio di biciclette a tutte le altre. Alle sue spalle c’è nuovamente un’italiana sul podio, si tratta di ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Con un arrivo meno rischioso rispetto a quello di ieri diventa tutto più facile. Questa volta non, anzi,in lungo e in largo: l’olandese si prende la rivincita nelladele coglie la vittoria numero nove in stagione. Prettamente pianeggiante anche lafrazione della corsa a tappe britannica: 92,1 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Harlow. Pochi dubbi sulla volata conclusivi, ancor meno sulla vittoria della già citata: l’olandese della DSM è riuscita ad imporsi praticamente per distacco, dando un paio di biciclette a tutte le altre. Alle sue spalle c’è nuovamente un’italiana sul podio, si tratta di ...

