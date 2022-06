VIDEO / Addio Gianni Clerici: le mitiche telecronache con Rino Tommasi (Di martedì 7 giugno 2022) Il mondo del giornalismo, delle letteratura e dello sport è in lutto per la morte di Gianni Clerici, scomparso nella sua Bellagio a 91 anni Leggi su golssip (Di martedì 7 giugno 2022) Il mondo del giornalismo, delle letteratura e dello sport è in lutto per la morte di, scomparso nella sua Bellagio a 91 anni

Advertising

chetempochefa : - “Abbiamo fatto una tirata non stop Como-Wimbledon. 18 ore.” Addio a Gianni #Clerici, il signore del tennis. Lo… - SkySport : Addio Clerici: le mitiche telecronache con Rino Tommasi. IL VIDEO #SkySport #Clerici #Tommasi #Tennis - Agenzia_Ansa : Dal oggi primo giugno non serve più il green pass per entrare in Italia #ANSA - TOSADORIDANIELA : RT @chetempochefa: - “Abbiamo fatto una tirata non stop Como-Wimbledon. 18 ore.” Addio a Gianni #Clerici, il signore del tennis. Lo ricor… - RaiTre : RT @chetempochefa: - “Abbiamo fatto una tirata non stop Como-Wimbledon. 18 ore.” Addio a Gianni #Clerici, il signore del tennis. Lo ricor… -