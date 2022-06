Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2022 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 giugno 2022)DEL 7 GIUGNOORE 17:35 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TORVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAPER INCIDENTE PRESTARE ATTENZIONE SULL AI SULLA MILANO NAPOLI TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONESUD E NODO A1 A24TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE A CAUSA DI INCENTE AVVENUTO IN CORSIA DI SORPASSO AL KM 562. PROSEGUONO I DISAGI SUL RACCORDO IN INTERNA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE, CODE TRA TRIONFALE E SALARIA ,COINVOLTI TRE VEICOLI, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA RIPERCUSSIONI CON CODE SULLA CASSIA BIS ALTEZZA RACCOROD PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO IN INTERNA RESTIAMO SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA TRAGIUMICINO E DIRAMAZIONE...