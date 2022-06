Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2022 ore 12:30 (Di martedì 7 giugno 2022) Viabilità DEL 7 GIUGNO 2022 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; PERMANGONO CODE RESIDUE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; CIRCOLazioNE REGOLARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE RIGUARDO ALLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, E SULLA CASSIA BIS TRA FORMELLO E LE RUGHE, QUI PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV Roma – NAPOLI LA CIRCOLazioNE RESTA SOSPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA LINEA NEI PRESSI DI Roma PRENESTINA: I TRENI ALTA VELOCITÀ SONO INSTRADATI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 giugno 2022)DEL 7 GIUGNOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; PERMANGONO CODE RESIDUE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; CIRCONE REGOLARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE RIGUARDO ALLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, E SULLA CASSIA BIS TRA FORMELLO E LE RUGHE, QUI PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV– NAPOLI LA CIRCONE RESTA SOSPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA LINEA NEI PRESSI DIPRENESTINA: I TRENI ALTA VELOCITÀ SONO INSTRADATI ...

