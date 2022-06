Velletri | maxi operazione all’alba | 9 arresti | tra loro i figli di un noto imprenditore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 giugno 2022)di questa mattina in vari comuni della Provincia di Roma. Un’vasta portata avanti dai Carabinieri della Compagnia di, col supporto di un velivolo del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare e unità cinofile per combattere e contrastare lo spaccio di droga. Sono 9 le persone arrestate (8 indagati destinatari di custodia cautelare in carcere e un indagato sottoposto aglidomiciliari), tutte ritenute gravemente indiziate del delitto di concorso nello spaccio di sostanze stupefacenti. Ma non solo. I militari stanno anche perquisendo in questi momenti le abitazioni di altre 12 persone, per cercare quantitativi di sostanza stupefacente. Spaccio di droga ai Castelli Romani per 80.000 euro al mese Spaccio di droga, soprattutto cocaina e ...