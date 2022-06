Ultime Notizie – Generali, salta integrazione cda dopo dimissioni Caltagirone (Di martedì 7 giugno 2022) salta la sostituzione nel consiglio di amministrazione di Generali del dimissionario Francesco Gaetano Caltagirone. dopo il passo indietro dell’imprenditore romano e azionista forte del gruppo assicurativo lo scorso 27 maggio, il comitato Nomine ha lavorato per indicare un nome, preso dalla lista di minoranza proposta dal gruppo Caltagirone, per integrare il board. La scelta è finita sulla prima degli esclusi: Roberta Neri, ex amministratrice delegata di Enav ed ex direttrice finanziaria di Acea. Ma, dopo la votazione da parte del cda, Neri ha declinato l’incarico. Il comitato Nomine della compagnia ha dato un’interpretazione estensiva del paragrafo 28.13 dello statuto societario, secondo il quale il cda provvede alla sostituzione di un membro di minoranza del board cessato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022)la sostituzione nel consiglio di amministrazione didel dimissionario Francesco Gaetanoil passo indietro dell’imprenditore romano e azionista forte del gruppo assicurativo lo scorso 27 maggio, il comitato Nomine ha lavorato per indicare un nome, preso dalla lista di minoranza proposta dal gruppo, per integrare il board. La scelta è finita sulla prima degli esclusi: Roberta Neri, ex amministratrice delegata di Enav ed ex direttrice finanziaria di Acea. Ma,la votazione da parte del cda, Neri ha declinato l’incarico. Il comitato Nomine della compagnia ha dato un’interpretazione estensiva del paragrafo 28.13 dello statuto societario, secondo il quale il cda provvede alla sostituzione di un membro di minoranza del board cessato ...

