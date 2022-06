Ultime Notizie – Fidanzati uccisi a Lecce, oggi la sentenza (Di martedì 7 giugno 2022) E’ giunto a sentenza, dopo un anno e 4 mesi il processo per il duplice efferato delitto avvenuto il 21 settembre del 2020 in un appartamento di via Montello, a Lecce. A essere trucidati in maniera spietata, con decine e decine di coltellate, furono due Fidanzati: Daniele De Santis, 33 anni, amministratore di condominio e arbitro di calcio in serie C, ed Eleonora Manta, 30 anni, impiegata dell’Inps, che da pochissimo avevano iniziato a vivere insieme. L’unico imputato, Antonio Giovanni De Marco, 21 anni, di Casarano, studente universitario di Infermieristica, reo confesso fin dal momento del suo arresto avvenuto pochi giorni dopo, non è mai stato presente in aula dove invece sono intervenuti, anche in veste di testimoni, alcuni parenti delle vittime. La sentenza, dopo le eventuali controrepliche delle parti, è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) E’ giunto a, dopo un anno e 4 mesi il processo per il duplice efferato delitto avvenuto il 21 settembre del 2020 in un appartamento di via Montello, a. A essere trucidati in maniera spietata, con decine e decine di coltellate, furono due: Daniele De Santis, 33 anni, amministratore di condominio e arbitro di calcio in serie C, ed Eleonora Manta, 30 anni, impiegata dell’Inps, che da pochissimo avevano iniziato a vivere insieme. L’unico imputato, Antonio Giovanni De Marco, 21 anni, di Casarano, studente universitario di Infermieristica, reo confesso fin dal momento del suo arresto avvenuto pochi giorni dopo, non è mai stato presente in aula dove invece sono intervenuti, anche in veste di testimoni, alcuni parenti delle vittime. La, dopo le eventuali controrepliche delle parti, è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 8.512 positivi e 70 vittime. Eseguiti 75.010 tamponi, il tasso di positività sale… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - paoloigna1 : Ultime notizie #Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Zelensky: 'Ancora combattimenti a Sievierdonetsk, ma n… - ilFattoMolfetta : PESCATORI DI MOLFETTA IN SCIOPERO: «TORNEREMO IN MARE QUANDO AVREMO CERTEZZE» -