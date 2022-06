Turista muore durante un' escursione con il moscone

Advertising

BeneWalter : Malore fatale al campeggio: turista muore sul lago - leonemaschio : Malore fatale al campeggio: turista muore sul lago - FragiliVascelli : Malore fatale al campeggio: turista di 61 anni muore sul lago. A quanto pare l'uomo soffriva già di cardiopatie, l… - Teresatherry0 : RT @gallina_di: Malore fatale, turista 70enne muore in acqua a Marina di Camerota ????? ASSASSINI ????? @robersperanza ?@Quirinale? ?@Palazzo… - gallina_di : Malore fatale, turista 70enne muore in acqua a Marina di Camerota ????? ASSASSINI ????? @robersperanza ?@Quirinale? ?… -

Tragedia sulla spiaggia di Bellaria dove, nel pomeriggio di martedì, un anzianoe deceduto durante una gita col moscone. Il dramma si è consumato poco dopo le 16 nello specchio di mare davanti al Bagno 40 quando l'uomo, un 86enne svizzero in vacanza sulla Riviera, è stato ...Foto: […] Cronaca Finale Ligure In Primo Piano Finale,durante un bagno in mare Posted on 3 Luglio 2021 3 Luglio 2021 Author Redazione E' deceduto undi 77 anni torinese ...Un anziano turista è deceduto durante una gita col moscone a Bellaria, in provincia di Rimini. Il dramma si è consumato poco dopo le 16 di oggi 7 giugno nello specchio di mare davanti al Bagno 40.Un turista britannico è caduto nel vuoto ed è morto dopo essere salito su un cannone in Spagna nelle prime ore di questa mattina, 7 giugno, ha detto la polizia. La tragedia è avvenuta a Sitges, vicino ...