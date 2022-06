s’Hertogenbosch: Seppi debutta contro Mannarino (Di martedì 7 giugno 2022) Nel “Libema Open”, uno degli appuntamenti che aprono la stagione sull'erba, l’altoatesino, promosso dalle qualificazioni, fa il suo esordio nel tabellone principale contro il francese Mannarino, campione in carica. Torneo live su SuperTennis Leggi su federtennis (Di martedì 7 giugno 2022) Nel “Libema Open”, uno degli appuntamenti che aprono la stagione sull'erba, l’altoatesino, promosso dalle qualificazioni, fa il suo esordio nel tabellone principaleil francese, campione in carica. Torneo live su SuperTennis

