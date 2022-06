Salernitana, incontro con Bigon. E dall’Atalanta può arrivare un difensore (Di martedì 7 giugno 2022) Nelle prossime ore, sottolinea Sky, la Salernitana incontrerà Bigon per offrirgli la carica di direttore sportivo. Il presidente Iervolino... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 giugno 2022) Nelle prossime ore, sottolinea Sky, laincontreràper offrirgli la carica di direttore sportivo. Il presidente Iervolino...

Advertising

ParmaLiveTweet : Salernitana, mercoledì l'incontro tra Iervolino e Bigon: accordo non scontato - violanews : Nelle scorse settimane c’è stato un incontro con la #Fiorentina che cerca un attaccante con quelle caratteristiche… - TuttoSalerno : Salernitana, previsto per mercoledì primo incontro con Bigon - calciomercatopp : TMW - Salernitana-Bigon, mercoledì incontro con Iervolino. Verrà illustrato il progetto sportivo - TuttoSalerno : Salernitana, in agenda incontro con Ribery. Permanenza possibile, ma... -