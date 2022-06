Roma, dalla Francia: “Friedkin compra il Cannes: l’affare è concluso” (Di martedì 7 giugno 2022) Come riporta Bfm, canale televisivo francese, Dan Friedkin avrebbe rilevato il Cannes, club militante nella quinta serie transalpina. Si tratta dell’equivalente della nostra Eccellenza. dalla Costa Azzurra danno ormai per concluso l’affare tra l’attuale proprietario della Roma e la società francese. L’obiettivo dell’uomo d’affari americano è quello di far nascere un progetto immobiliare legato alla possibile costruzione di un nuovo stadio ed una cittadella sportiva. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Come riporta Bfm, canale televisivo francese, Danavrebbe rilevato il, club militante nella quinta serie transalpina. Si tratta dell’equivalente della nostra Eccellenza.Costa Azzurra danno ormai pertra l’attuale proprietario dellae la società francese. L’obiettivo dell’uomo d’affari americano è quello di far nascere un progetto immobiliare legato alla possibile costruzione di un nuovo stadio ed una cittadella sportiva. SportFace.

