Pippo Pollina in concerto a Modica, sabato 11 giugno (Di martedì 7 giugno 2022) Modica – Dopo diverse tappe italiane (Milano, Torino, Bologna, Verona, Porto S. Giorgio, ecc.), Canzoni segrete tour di Pippo Pollina approda anche in Sicilia, con le date al Teatro Massimo di Palermo (10 giugno) e al Nuovo Cineteatro Aurora di Modica (11 giugno).Il cantautore palermitano, fondatore del gruppo Agricantus, lascia l'Italia alla fine del 1985 per intraprendere un viaggio senza una meta precisa e dopo 3 anni di giro del mondo approda in Svizzera, dove oggi vive, nella città di Zurigo. Impegnato nell'allora nascente movimento antimafia, collabora al mensile catanese "I siciliani" fino all'omicidio ad opera di cosa nostra del suo direttore storico Giuseppe Fava. Da sempre sensibile ai temi della criminalità organizzata e a tutto ciò che la concerne, è uno ...

