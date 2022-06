(Di martedì 7 giugno 2022) Il centrocampista argentinoha smentito le voci su un possibile addio al PSG nel corso di questa estate Leandro, centrocampista del PSG che era finito nel mirino della Roma (sua ex squadra), in una intervista a Radio La Red ha smentito le voci sul possibile addio al club parigino nel corso di questa stagione. LE PAROLE – «Resterò al Paris Saint-Germain quest’estate, non è ildimene o di tornare al Boca Juniors». L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'ingaggiopaura: sarebbe calmierato dalle norme contenute nel Decreto Crescita, visto chearriva dall'estero. Sul giocatore l'interesse di Juventus e Real Madrid sembra essersi ... Paredes, niente ritorno in Serie A: «Resto al PSG, non è il momento di andar via» La corsa a Leandro Paredes vede un top club di Serie A passare in vantaggio, ma non si tratta dell'Inter, anch'essa interessata al mediano.Paredes, addio al Psg e Pinto ora ci pensa. Mourinho vuole Neves