Monza | congelata la trattativa per Cragno | quanto chiede il Cagliari

(Di martedì 7 giugno 2022) Il portiere delAlessioè nel mirino del. La, però, è al momento ferma: ecco la richiesta Ildi Tommaso Giulini cambierà profondamente faccia. Con l’annuncio del nuovo allenatore dietro l’angolo, il direttore sportivo Stefano Capozucca verranno ceduti in molti, tra cui anche il portiere. Il giocatore ha attirato l’interesse del deldi Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. La squadra lombarda è alla ricerca di un nuovo estremo difensore per la prima storica stagione in Serie A, ma la richiesta tra i 15 e i 20 milioni dei rossoblù ha congelato l’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24.