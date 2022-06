Miccoli dopo la scarcerazione | ' Ho commesso errori Un giorno dentro è infinito'

Advertising

sportli26181512 : Miccoli dopo la scarcerazione: 'Ho commesso errori. Farò vedere il vero Fabrizio': Miccoli dopo la scarcerazione: '… - Gazzetta_it : Miccoli dopo la scarcerazione: 'Ho commesso errori. Mi sentivo invincibile. Voglio recuperare e far vedere il vero… - sportli26181512 : #Miccoli: 'Commesso un grosso errore, voglio dimostrare chi sono': Scarcerato dopo aver presentato ricorso, l'ex fa… - blogsicilia : #notizie #sicilia Miccoli torna a parlare dopo la scarcerazione “Sono lontano dal mondo mafioso” -… - Frankf1842 : RT @fanpage: La confessione di #Miccoli e l'ammissione dei suoi errori -

Fabrizioè tornato in libertà lo scorso 13 maggio6 mesi di detenzione. Il tribunale di sorveglianza di Venezia (l'ex capitano del Palermo era detenuto nel carcere di Rovigo) gli ha concesso l'...Inizia così una lunga lettera aperta di Fabrizio, che torna a parlare attraverso i suoi propri profili social per esprimere direttamente le proprie sensazioniessere stato 'Non chiedo di ...Non è questo che voglio ottenere con questa lettera. Voglio solo, dopo 12 lunghi anni, chiarire la mia posizione, dire la mia anzichè farla dire ad altri”. Miccoli ringrazia la famiglia, gli avvocati ...Fabrizio Miccoli, ex bomber del Palermo, torna a parlare per la prima volta dopo essere stato scarcerato nel maggio scorso in seguito ad una condanna a 3 anni e 3 mesi di reclusione per estorsione ...