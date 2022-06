Mariupol senza pace: il nuovo terrore è l'epidemia di colera. Misura drastica (Di martedì 7 giugno 2022) A Mariupol si teme una epidemia di colera per l'acqua contaminata e i cadaveri non seppelliti. L'acqua è contaminata dai rifiuti e dai corpi in decomposizione. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha lanciato l'allarme sul rischio colera. A confermare i timori è stato il vice ministro della Sanità d'Ucraina, Igor Kuzin, che ha affermato nel corso di un briefing in diretta Facebook che c'è un alto rischio che il colera si diffonda nella città: “La situazione è particolarmente critica. A causa delle sepolture di massa e della mancanza di accesso all'acqua potabile comprendiamo che i rischi aumenteranno gradualmente data la temperatura dell'aria, perché il caldo può contribuire alla diffusione di malattie infettive”. Il consigliere del sindaco di Mariupol, Petro ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Asi teme unadiper l'acqua contaminata e i cadaveri non seppelliti. L'acqua è contaminata dai rifiuti e dai corpi in decomposizione. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha lanciato l'allarme sul rischio. A confermare i timori è stato il vice ministro della Sanità d'Ucraina, Igor Kuzin, che ha affermato nel corso di un briefing in diretta Facebook che c'è un alto rischio che ilsi diffonda nella città: “La situazione è particolarmente critica. A causa delle sepolture di massa e della mancanza di accesso all'acqua potabile comprendiamo che i rischi aumenteranno gradualmente data la temperatura dell'aria, perché il caldo può contribuire alla diffusione di malattie infettive”. Il consigliere del sindaco di, Petro ...

