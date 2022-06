Lorella Boccia, spacco vertiginoso e scollatura audace: gran finale a “Made in Sud” (Di martedì 7 giugno 2022) Lorella Boccia fa sognare il pubblico nell’ultima puntata di Made in Sud, andata in onda su Rai 2 lunedì 6 giugno. Il suo look nero è superlativo e audace quanto basta per lasciare tutti senza fiato, non a caso quando lei è sul palco gli ascolti volano. D’altro canto, non si può restare indifferenti di fronte alla sua bellezza statuaria esaltata dall’abito tutto tagli e spacchi, firmato Dan More. Made in Sud, successo finale Ma non è solo a colpi di look che Lorella Boccia, in coppia con Clementino, è riuscita a portare a casa gli ottimi risultati di questa nuova edizione di Made in Sud. Il duo ha dato grandi soddisfazioni ed è stato molto apprezzato dal pubblico. Anche la puntata finale dello show ... Leggi su dilei (Di martedì 7 giugno 2022)fa sognare il pubblico nell’ultima puntata diin Sud, andata in onda su Rai 2 lunedì 6 giugno. Il suo look nero è superlativo equanto basta per lasciare tutti senza fiato, non a caso quando lei è sul palco gli ascolti volano. D’altro canto, non si può restare indifferenti di fronte alla sua bellezza statuaria esaltata dall’abito tutto tagli e spacchi, firmato Dan More.in Sud, successoMa non è solo a colpi di look che, in coppia con Clementino, è riuscita a portare a casa gli ottimi risultati di questa nuova edizione diin Sud. Il duo ha datodi soddisfazioni ed è stato molto apprezzato dal pubblico. Anche la puntatadello show ...

