L'ora: tutto sulla nuova serie con Claudio Santamaria (Di martedì 7 giugno 2022) Sbattere in prima pagina la parola mafia, fare i nomi e cognomi delle persone che facevano parte dell'organizzazione criminale, svelare i legami della mafia con la società e la politica, anche al costo di rimetterci la vita. Racconta la storia di un gruppo di giovani cronisti, pionieri di un giornalismo innovativo che fece scuola, L'ora - Inchiostro contro piombo, la nuova serie di Canale 5 al va da mercoledì 7 giugno. Al centro della storia c'è Antonio Nicastro, interpretato da Claudio Santamaria, che arriva in Sicilia per dirigere L'Ora di Palermo: il quotidiano in crisi di vendite, improvvisamente diventa un punto di riferimento grazie ad una squadra di giornalisti militanti e schierati dalla parte della verità e pronti a rischiare la loro vita pur di raccontare tutto ai lettori.

