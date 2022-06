Lazio, rifondazione... a metà (Di martedì 7 giugno 2022) Sei acquisti l'anno scorso, sei in questa sessione di mercato per trasformare la creatura di Inzaghi in una Lazio sarriana. La rifondazione, però, potrebbe essere anche a metà perché, finora, le offerte per Milinkovic e Luis Alberto sono basse. Troppo. Cinquantacinque milioni per il serbo dal Manchester United, al massimo venti milioni per il mago spagnolo e così a Formello prende corpo il piano alternativo, quello che prevede un mercato meno aggressivo e soprattutto meno dispendioso senza i soldi che si potrebbero incassare per la cessione eccellente di un big del centrocampo. Siamo alla prima settimana di giugno, è complicato fare previsioni, però la Lazio vuole farsi trovare pronta nel caso restassero Sergej e Luis pronti a rifornire come al solito Immobile. A quel punto Lotito e Tare, d'accordo con Sarri, peraltro ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Sei acquisti l'anno scorso, sei in questa sessione di mercato per trasformare la creatura di Inzaghi in unasarriana. La, però, potrebbe essere anche aperché, finora, le offerte per Milinkovic e Luis Alberto sono basse. Troppo. Cinquantacinque milioni per il serbo dal Manchester United, al massimo venti milioni per il mago spagnolo e così a Formello prende corpo il piano alternativo, quello che prevede un mercato meno aggressivo e soprattutto meno dispendioso senza i soldi che si potrebbero incassare per la cessione eccellente di un big del centrocampo. Siamo alla prima settimana di giugno, è complicato fare previsioni, però lavuole farsi trovare pronta nel caso restassero Sergej e Luis pronti a rifornire come al solito Immobile. A quel punto Lotito e Tare, d'accordo con Sarri, peraltro ...

