Lazio, Lotito all'Assemblea di Lega: chiacchiere di mercato con Setti e Percassi? (Di martedì 7 giugno 2022) Quest'oggi Claudio Lotito sarà a Milano per l'Assemblea di Lega Serie A. Una scusa per discutere anche del mercato della Lazio? Claudio Lotito è pronto a sbarcare a Milano per l'Assemblea di Lega A e per qualche incontro di mercato. Secondo Il Corriere dello Sport, gli obiettivi più caldi restano Carnesecchi e Casale. Per il portiere manca l'accordo su formula d'acquisto e prezzo. La Lazio prova a chiudere con un prestito annuale con obbligo di riscatto, rinviando di un anno il pagamento del portiere dell'Atalanta. Per quanto riguarda Casale, Lotito e Setti parlano e riparlano del difensore senza mai trovare l'accordo. Il Verona chiede 15 milioni, prezzo ritenuto sproporzionato dai biancocelesti.

